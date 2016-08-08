Печерський суд Києва сьогодні обере екс-нардепу В.Медянику запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Печерський районний суд міста Києва обере запобіжний захід екс-нардепу Партії Регіонів Володимиру Медянику, якого затримали у рамках справи Олександра Єфремова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“У понеділок о 9 годині Печерський суд розгляне наше клопотання про його арешт. Також у понеділок в 13:30 відбудеться Апеляційний суд у справі про арешт Єфремова”, — написав Ю.Луценко.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заарештував екс-голову фракції “Партії регіонів” у Верховній Раді О.Єфремова на 60 діб. Відповідно до рішення суду, О.Єфремов перебуватиме під арештом до 28 вересня.
Як повідомляв УНН, О.Єфремов підозрюється у сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР”.