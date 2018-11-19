Печать князя Святослава показали во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В помещении Львовской областной научной библиотеки прошла презентация уникальной реликвии - печати Киевского князя Святослава Храброго, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
По информации издания, лекцию и презентацию проводил кандидат исторических наук Александр Алферов.
В частности, он подчеркнул отсутствие внимания советской и российской конъюнктурных историографий к персоне Святослава, в первую очередь, из-за его образа, который Грушевский назвал "примером первого запорожца", и за его невероятные успехи в деле расширения владений Руси.
Также Алферов подчеркнул важность сохранения и поиска вещей, связанных с личной жизнью князей, в частности, Святослава Храброго.
Напомним, в 2016-м году в Украину вернули реликвию времен князя Святослава Храброго.
По предварительным данным, печать нашли на Старокиевской горе в конце 1982 года, с тех пор печать исчезла. Историю ее возвращения держали в секрете.