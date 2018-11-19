Печать князя Святослава показали во Львове

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105505 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111403 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148470 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143413 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135959 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127969 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170392 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118068 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141637 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145405 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Печать князя Святослава показали во Львове

Печать князя Святослава показали во Львове

Киев  •  УНН

 • 10003 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В помещении Львовской областной научной библиотеки прошла презентация уникальной реликвии - печати Киевского князя Святослава Храброго, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

По информации издания, лекцию и презентацию проводил кандидат исторических наук Александр Алферов.

В частности, он подчеркнул отсутствие внимания советской и российской конъюнктурных историографий к персоне Святослава, в первую очередь, из-за его образа, который Грушевский назвал "примером первого запорожца", и за его невероятные успехи в деле расширения владений Руси.

Также Алферов подчеркнул важность сохранения и поиска вещей, связанных с личной жизнью князей, в частности, Святослава Храброго.

Напомним, в 2016-м году в Украину вернули реликвию времен князя Святослава Храброго.

По предварительным данным, печать нашли на Старокиевской горе в конце 1982 года, с тех пор печать исчезла. Историю ее возвращения держали в секрете. 

Украинские Национальные Новости

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