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Печатку князя Святослава показали у Львові

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У приміщенні Львівської обласної наукової бібліотеки пройшла презентація унікальної реліквії - печатки Київського князя Святослава Хороброго, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

За інформацією видання, лекцію та презентацію проводив кандидат історичних наук Олександр Алфьоров.

Зокрема, він підкреслив відсутність уваги радянської та російської кон‘юктурних історіографій до персони Святослава, в першу чергу, через його образ, який Грушевський назвав “прикладом першого запорожця”, та через його неймовірні успіхи у справі розширення володінь Русі.

Також Алфьоров підкреслив важливість збереження та пошуку речей, пов‘язаних з особистим життям князів, зокрема, Святослава Хороброго.

Нагадаємо, у 2016-му році до України повернули реліквію часів князя Святослава Хороброго. 

За попередніми даними, печатку знайшли на Старокиївській горі наприкінці 1982 року, відтоді печатка зникла. Історію її повернення тримали в секреті. 

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