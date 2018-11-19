Печатку князя Святослава показали у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У приміщенні Львівської обласної наукової бібліотеки пройшла презентація унікальної реліквії - печатки Київського князя Святослава Хороброго, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
За інформацією видання, лекцію та презентацію проводив кандидат історичних наук Олександр Алфьоров.
Зокрема, він підкреслив відсутність уваги радянської та російської кон‘юктурних історіографій до персони Святослава, в першу чергу, через його образ, який Грушевський назвав “прикладом першого запорожця”, та через його неймовірні успіхи у справі розширення володінь Русі.
Також Алфьоров підкреслив важливість збереження та пошуку речей, пов‘язаних з особистим життям князів, зокрема, Святослава Хороброго.
Нагадаємо, у 2016-му році до України повернули реліквію часів князя Святослава Хороброго.
За попередніми даними, печатку знайшли на Старокиївській горі наприкінці 1982 року, відтоді печатка зникла. Історію її повернення тримали в секреті.