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13:20 • 46811 просмотра

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Экс-посол США: Россия развязала руки Украине для размещения баллистических и крылатых ракет

Киев  •  УНН

 • 8250 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Выход США из договора, который запрещал Америке и России иметь на вооружении и разрабатывать РСМД, будет иметь неожиданные последствия для Украины. Украина получит свободу в разработке, испытаниях и размещении наземных баллистических и крылатых ракет. Первым на это обратил внимание бывший посол США в Украине, а ныне эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода".

В Москве вряд ли думали об этом, когда решили нарушить эту договоренность и создавать оружие, запрещенное соглашением.

"Россия нарушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Соединенные Штаты объявили, что прекращают свои обязательства и выходят из договора. Россияне сказали: "Мы тогда тоже прекращаем". Таким образом у нас есть соглашение, в котором участвуют США, Россия и другие государства, которые стали преемниками СССР, за исключением стран Балтии. На месте украинцев я бы задал себе вопрос: "А почему я должен выполнять соглашение, из которого выходят и русские, и американцы?".

И если эта сделка войдет в историю, то я считаю Украина имеет полное право строить ракеты с дальностью от 500 до 550 километров. Другой вопрос - и украинцы должны это для себя решить, - хотят ли они на самом деле строить такие ракеты! Но если договор о РСМД прекращает действие, то и запреты, введенные этим договором, тоже исчезают. И у Украины не будет юридического обязательства не создавать такие ракеты. А вот подумали об этом россияне, или нет - в этом я не уверен ", сообщил Стивен Пайфер.

Напомним, Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, когда приблизила к границе с Украиной ракетные комплексы "Искандер". Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга в Брюсселе после заседания министров обороны НАТО.

"Украина является участником подписания Договора (РСМД- ред.), Украина никогда его не нарушала... Россия начала намного раньше не выполнять Договор о ракетах. Что касается Украины - они начали его нарушать, когда приблизили к границе с Украиной на расстояние буквально 50 км свои ракетные комплексы "Искандер". Они сегодня находятся в Ростовской, Краснодарской, Белгородской областях и являются непосредственной угрозой для Украины ", - сказал министр.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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