Екс-посол США: Росія розв'язала руки Україні для розміщення балістичних і крилатих ракет

У Москві навряд чи думали про це, коли вирішили порушити цю домовленість і створювати зброю, заборонену угодою.

"Росія порушила Договір про ракети середньої і меншої дальності. Сполучені Штати оголосили, що припиняють свої зобов'язання і виходять з договору. Росіяни сказали: "Ми тоді теж припиняємо". Таким чином у нас є угода, у якій беруть участь США, Росія та інші держави, що стали наступниками СРСР, за винятком країн Балтії. І на місці українців я б поставив собі запитання: "А чому я повинен виконувати угоду, з якої виходять і росіяни і американці?".

І якщо ця угода піде в історію, то я вважаю: Україна має повне право будувати ракети із дальністю від 500 до 550 кілометрів. Інше питання – і українці повинні це для себе вирішити, – чи хочуть вони насправді будувати такі ракети! Але якщо договір про РСМД припиняє дію, то і заборони, запроваджені цим договором, теж зникають. І в України не буде юридичного зобов'язання не створювати такі ракети. А ось чи подумали про це росіяни, чи ні – у цьому я не впевнений", повідомив Стівен Пайфер.

Нагадаємо, Російська Федерація порушила Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, коли наблизила до кордонів з Україною ракетні комплекси "Іскандер". Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони НАТО.

"Україна є учасником підписання Договору (РСМД– ред.), Україна ніколи його не порушувала… Росія почала набагато раніше не виконувати Договір про ракети . Що стосується України – вони почали його порушувати тоді, коли наблизили до кордонів з Україною на відстань буквально 50 км свої ракетні комплекси "Іскандер". Він на сьогодні розташований в Ростовській, Краснодарській, Белгородській областях і є безпосередньою загрозою для України", - сказав міністр.