Паводковые волны из Закарпатья прошли на территорию Венгрии и Словакии

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77515 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91393 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93982 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110704 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101448 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105053 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112054 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122946 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134555 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Паводковые волны из Закарпатья прошли на территорию Венгрии и Словакии

Паводковые волны из Закарпатья прошли на территорию Венгрии и Словакии

Киев  •  УНН

 • 13096 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 20 декабря. УНН. Паводковые волны оставили территорию Закарпатья и прошли в соседние Венгрию и Словакию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА.

"В Латорице в районе Чопа вода снизилась на 40 см, а в Тисе - на 10 см. Угрозы подтоплений населенных пунктов нет. Паводковая волна по Латорице уже пошла на территорию Словакии, а по Тисе - в Венгрию. Соседи еще несколько дней назад были предупреждены о резком поднятии уровня рек, которое их ожидает", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщили УНН в управлении ГСЧС, в Закарпатской области остаются подтопленными 467 га сельхозугодий, 116 домохозяйств, 48 подвальных помещений.

Стационарные насосные станции продолжают откачивать воду из сельхозугодий и задамбовых пространств в низменных районах области.

Сегодня подразделениями ГосЧС в Закарпатской области и БУВР г.Тиса проведено откачку воды объемом около 6,15 млн кубометров.

Как сообщал УНН, по словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, на территории Закарпатья произошло "аномальное наводнение", подобное которому последний раз наблюдалось в 2000 году.

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