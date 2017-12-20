Паводковые волны из Закарпатья прошли на территорию Венгрии и Словакии
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 20 декабря. УНН. Паводковые волны оставили территорию Закарпатья и прошли в соседние Венгрию и Словакию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА.
"В Латорице в районе Чопа вода снизилась на 40 см, а в Тисе - на 10 см. Угрозы подтоплений населенных пунктов нет. Паводковая волна по Латорице уже пошла на территорию Словакии, а по Тисе - в Венгрию. Соседи еще несколько дней назад были предупреждены о резком поднятии уровня рек, которое их ожидает", - говорится в сообщении.
В то же время, как сообщили УНН в управлении ГСЧС, в Закарпатской области остаются подтопленными 467 га сельхозугодий, 116 домохозяйств, 48 подвальных помещений.
Стационарные насосные станции продолжают откачивать воду из сельхозугодий и задамбовых пространств в низменных районах области.
Сегодня подразделениями ГосЧС в Закарпатской области и БУВР г.Тиса проведено откачку воды объемом около 6,15 млн кубометров.
Как сообщал УНН, по словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, на территории Закарпатья произошло "аномальное наводнение", подобное которому последний раз наблюдалось в 2000 году.