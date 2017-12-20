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Паводкові хвилі із Закарпаття пройшли на територію Угорщини і Словаччини

Паводкові хвилі із Закарпаття пройшли на територію Угорщини і Словаччини

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 20 грудня. УНН. Паводкові хвилі залишила територію Закарпаття і пройшли до сусідніх Угорщини і Словаччини. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.

“У Латориці в районі Чопа вода знизилася на 40 см, а в Тисі — на 10 см. Загрози підтоплень населених пунктів немає. Паводкова хвиля по Латориці вже пішла на територію Словаччини, а по Тисі — в Угорщину. Сусіди ще кілька днів тому були попереджені про різке підняття рівня річок, яке їх очікує”, — йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомили УНН в управлінні ДСНС, у Закарпатській області залишаються підтопленими 467 га сільгоспугідь, 116 дворогосподарств, 48 підвальних приміщень.

Стаціонарні насосні станції продовжують відкачувати воду із сільгоспугідь та задамбових просторів у низинних районах області.

На сьогодні підрозділами ДСНС у Закарпатській області та БУВР р. Тиса проведено відкачування води об’ємом близько 6,15 мільйонів кубометрів.

Як повідомляв УНН, за словами віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, на території Закарпаття утворилась "аномальна повінь", подібна якій востаннє спостерігалась у 2000 році.

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