Паводкові хвилі із Закарпаття пройшли на територію Угорщини і Словаччини
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 20 грудня. УНН. Паводкові хвилі залишила територію Закарпаття і пройшли до сусідніх Угорщини і Словаччини. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.
“У Латориці в районі Чопа вода знизилася на 40 см, а в Тисі — на 10 см. Загрози підтоплень населених пунктів немає. Паводкова хвиля по Латориці вже пішла на територію Словаччини, а по Тисі — в Угорщину. Сусіди ще кілька днів тому були попереджені про різке підняття рівня річок, яке їх очікує”, — йдеться у повідомленні.
Водночас, як повідомили УНН в управлінні ДСНС, у Закарпатській області залишаються підтопленими 467 га сільгоспугідь, 116 дворогосподарств, 48 підвальних приміщень.
Стаціонарні насосні станції продовжують відкачувати воду із сільгоспугідь та задамбових просторів у низинних районах області.
На сьогодні підрозділами ДСНС у Закарпатській області та БУВР р. Тиса проведено відкачування води об’ємом близько 6,15 мільйонів кубометрів.
Як повідомляв УНН, за словами віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, на території Закарпаття утворилась "аномальна повінь", подібна якій востаннє спостерігалась у 2000 році.