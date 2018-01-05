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Павловский: отсутствие отчетов ФССУ о потраченных миллиардах должно заинтересовать НАБУ

Киев • УНН

 • 10744 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Отсутствие отчетов Фонда соцстраха о потраченных в течение года средств наталкивает на мысль, что от украинцев что то скрывают. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по вопросам социальной политики, народный депутат прошлых созывов Андрей Павловский.

Павловский: отсутствие отчетов ФССУ о потраченных миллиардах должно заинтересовать НАБУ

"Молчание Фонда о том, на что потрачены средства, наталкивает на мысль, что там есть что скрывать. Я напомню, что раньше у нас было четыре фонда социального страхования, со временем объединили в один большой. И тогда поступала информация, что в этих структурах были определенные злоупотребления, высокие административные расходы. Что деньги не всегда использовали по целевому назначению. Сегодня даже на сайте отчет (о деятельности объединенного ФССУ, - ред.) не обнародован. Как иначе объяснить отказ Фонда открыто отчитываться о свою деятельность? ", - сказал он.

Павловский убежден, что каждый украинец имеет право знать, на какие нужды были потрачены его деньги.

"Потраченные 16 млрд грн - это, в частности, деньги каждого украинском, деньги налогоплательщиков. Это деньги, которые собираются с каждого гражданина тем же единым социальным взносом, средства, которые высчитываются принудительно по заработной плате. Это можно назвать еще одним видом налога, поэтому мы, как плательщики этого взноса, должны знать, на что тратятся эти деньги. Тем более, что эти средства должны идти на социальную помощь и социальное страхование ", - сказал он.

Павловский добавил, что на сегодняшний день Фонд социального страхования является структурой "закрытого типа".

"Фонд социального страхования подчинен Кабинету министров Украины. И согласно действующему законодательству, Фонд должен отчитываться о своих финансовых результатах работы перед Кабмином. Почему этого не произошло - я не понимаю. Сумма достаточно большая и, думаю, этим фактом могло бы и НАБУ заинтересоваться", - сказал он.

Напомним, ранее о нежелании Фонда предоставить общественности отчет о финансовой деятельности (по 2017) сообщили в Общественном совете ФССУ.

На портале Фонда между тем, действительно, отсутствуют финотчеты не только за 2017, но и за 2016 и 2015 годы.

Впоследствии на запрос УНН, в ФССУ сообщили, что отчетность по 2017 находится в процессе подготовки. Отчетность за предыдущие годы тоже пообещали предоставить.

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