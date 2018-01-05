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Павловський: відсутність звітів ФССУ про витрачені мільярди має зацікавити НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Відсутність звітів Фонду соцстраху про витрачені протягом року кошти наштовхує на думку, що від українців щось приховують. Про це у коментарі УНН розповів експерт з питань соціальної політики, народний депутат минулих скликань Андрій Павловський.

Павловський: відсутність звітів ФССУ про витрачені мільярди має зацікавити НАБУ

"Мовчання Фонду про те, на що витрачені кошти, наштовхує на думку, що там є що приховувати. Я нагадаю, що раніше у нас було чотири фонди соціального страхування, які з часом об'єднали в один великий. І тоді надходила інформація, що у цих структурах були певні зловживання, високі адміністративні витрати. Що гроші не завжди використовували за цільовим призначенням. Сьогодні, навіть, на сайті звіт (про діяльність об’єднаного ФССУ, - ред.) не оприлюднений. Як інакше пояснити відмову Фонду відкрито звітувати про свою діяльність?", - сказав він.

Павловський переконаний, що кожен українець має право знати, на які потреби були витрачені його кошти.

"Витрачені 16 млрд грн – це, зокрема, гроші кожного українця, гроші платників податків. Це гроші, які збираються з кожного громадянина тим же єдиним соціальним внеском, кошти, які вираховуються примусово із заробітної плати. Це можна назвати іще одним видом податку, тому ми, як платники цього внеску, мусимо знати, на що витрачаються ці гроші. Тим більше, що ці кошти мають йти на соціальну допомогу і соціальне страхування", - сказав він.

Павловський додав, що на сьогодні Фонд соціального страхування є структурою "закритого типу".

"Фонд соціального страхування підпорядкований Кабінету міністрів України. І згідно чинного законодавства, Фонд повинен звітувати про свої фінансові результати роботи перед Кабміном. Чому цього не відбулося – я не розумію. Сума досить велика і, думаю, цим фактом могло б і НАБУ зацікавитися", - сказав він.

Нагадаємо, раніше про небажання Фонду надати громадськості звіт щодо фінансової діяльності (за 2017 рік) повідомили у Громадській раді ФССУ.

На порталі Фонду тим часом, дійсно, відсутні фінзвіти не лише за 2017, але й за 2016 та 2015 роки.

Згодом на запит УНН, у ФССУ повідомили, що звітність за 2017 рік знаходиться у процесі підготовки. Звітність за попередні роки теж пообіцяли надати.

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