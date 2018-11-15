Павел Гриб 26 ноября увидит мать второй раз за 15 месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинский политзаключенный Павел Гриб 26 ноября получит второе за 15 месяцев свидание с матерью. Об этом в комментарии УНН рассказал его отец Игорь Гриб.
"Сегодня жена сообщила мне, что суд разрешил, и 26-го (ноября - ред.) будет свидание в Ростове, в СИЗО", - сказал он.
По словам отца, на свидании консул Украины присутствует не будет.
"Это только конкретному человеку, в данном случае - родственнику, матери, дают увидеться за 15 месяцев второй раз", - подчеркнул он.
Игорь Гриб рассказал, что, по словам жены, Павел выглядит очень плохо. На уточняющий вопрос журналиста, планирует ли мать передать Павлу лекарства, собеседник ответил, что лекарства ему уже передали консулы в минувшие выходные.
"Мать, конечно, привезет передачу, которую мы собрали. Передачу оставим консулам, они уже передадут", - добавил отец.
Как сообщал УНН, в Северокавказком окружном военном суде закончилось судебное заседание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба. Следующее состоится 23 ноября.
Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 июля. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.