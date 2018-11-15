Павло Гриб 26 листопада побачить матір вдруге за 15 місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Український політв’язень Павло Гриб 26 листопада матиме друге за 15 місяців побачення з матір’ю. Про це в коментарі УНН розповів його батько Ігор Гриб.
“Сьогодні дружина повідомила мені, що суд надав дозвіл, і 26-го (листопада — ред.) буде побачення в Ростові, у СІЗО”, — сказав він.
За словами батька, на побаченні консул Україні присутній не буде.
“Це лише конкретній людині, у даному випадку — родичу, матері, дають побачитись за 15 місяців другий раз”, - наголосив він.
Ігор Гриб розповів, що, зі слів дружини, Павло виглядає дуже погано. На уточнююче питання журналіста, чи планує матір передати Павлу ліки, співрозмовник відповів, що ліки йому уже передали консули у минулі вихідні.
“Мати, звичайно, привезе передачу, яку ми зібрали. Передачу залишимо консулам, вони вже передадуть”, — додав батько.
Як повідомляв УНН, у Північнокавказькому окружному військовому суді закінчилось судове засідання у справі українського політв’язня Павла Гриба. Наступне відбудеться 23 листопада.
Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.
Судове слідство у справі Павла Гриба, ув’язненого в Росії, перейшло до слухань по суті ще 23 липня. Під час судового засідання Павло не визнав своєї провини.