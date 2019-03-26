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Павелко: сборная Украины имеет прекрасную возможность готовиться к следующим матчам, находясь на первом месте

Киев • УНН

 • 8808 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент ФФУ Андрей Павелко в эфире телеканала "Футбол 1" прокомментировал победу сборной Украины в матче отбора на Евро-2020 против Люксембурга (2:1), передает УНН.

Павелко: сборная Украины имеет прекрасную возможность готовиться к следующим матчам, находясь на первом месте

По его словам, ребята боролись до последнего и дали ту победу, которая нам была необходима.

"Хочу поблагодарить наших болельщиков. Мы видели сумасшедшую поддержку в Люксембурге. Мы в три раза превысили свою квоту и предоставили нашим фанатам возможность поддержать сборную. Хочу поблагодарить каждого, кто приехал в Люксембург поддержать команду.

... Мы на первом месте - наши соперники сыграли вничью. Это прекрасная возможность подготовиться к двум играм в июне, находясь на первом месте", - сказал Павелко.

Отметим, что сборная Украины начала отбор на Евро-2020 ничьей против Португалии (0:0) и победой над Люксембургом (2:1). Сейчас "желто-синие" возглавляют турнирную таблицу группы В.

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