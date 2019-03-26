Павелко: збірна України має чудову нагоду готуватися до наступних матчів, перебуваючи на першому місці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент ФФУ Андрій Павелко в ефірі телеканалу "Футбол 1" прокоментував перемогу збірної України в матчі відбору на Євро-2020 проти Люксембургу (2:1), передає УНН.
За його словами, хлопці боролися до останнього і дали ту перемогу, яка нам була необхідна.
"Хочу подякувати нашим уболівальникам. Ми бачили божевільну підтримку в Люксембурзі. Ми в три рази перевищили свою квоту і надали нашим фанатам можливість підтримати збірну. Хочу подякувати кожному, хто приїхав в Люксембург підтримати команду.
...Ми на першому місці – наші суперники зіграли внічию. Це чудова можливість підготуватися до двох ігор у червні, перебуваючи на першому місці", – сказав Павелко.
Зауважимо, що збірна України розпочала відбір на Євро-2020 нічиєю проти Португалії (0:0) та перемогою над Люксембургом (2:1). Наразі "жовто-сині" очолюють турнірну таблицю групи В.