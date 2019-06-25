Павелко: за время моего президентства на нужды УАФ не было потрачено ни копейки из госбюджета

Он уточнил, что на плечах УАФ сегодня - 20 сборных. Все они выходят на поле под украинским флагом. Речь идет обо всех молодежных сборных - U-15, U-16, U-17, U-18 - мужские и женские команды, а также о сборных по другим видам футбола - футзал, пляжный и другие.

"Вот наши чемпионы мира – пока они ими становились, они не получили от государства ни копейки финансовой помощи.

Все три сборные (юношеская, молодежная и национальная), которые сегодня добились триумфальных побед, тоже не получают ничего из госбюджета.

В общем, за все 4 с половиной года, на протяжении которых я возглавляю Дом футбола, на нужды УАФ не было потрачено ни единой государственной гривны", - рассказал Павелко.

Более того, УАФ не тратила бюджетные деньги на строительство футбольных площадок, чем время от времени манипулируют СМИ, продолжил Павелко.

"Бюджетные деньги тратила не УАФ, и тратились они не на нужды УАФ. Бюджетные деньги тратились для того, чтобы в каждом пгт дети могли заниматься спортом. Платили за это деньги совершенно разным подрядчикам, которые выигрывали тендера и строили площадки. За последнее время построили уже порядка 2000, и сегодня на них играют в футбол десятки тысяч детей и взрослых.

Но в этот период у наших оппонентов было большое желание дискредитировать все программы развития, которые реализует УАФ. Вследствие масштабной заказной информационной атаки, многие пользовались непроверенной информацией, в том числе и о госпрограмме по полям. Все давно знают автора этой атаки, и каждый футбольный болельщик тоже знает этого человека", - сказал он.