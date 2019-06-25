Павелко: за час мого президентства на потреби УАФ не було витрачено жодної копійки з держбюджету

Він уточнив, що на плечах УАФ сьогодні - 20 збірних. Усі вони виходять на поле під українським прапором. Йдеться про всі молодіжних збірних - U-15, U-16, U-17, U-18 - чоловічі та жіночі команди, а також про збірні по інших видах футболу - футзал, пляжний та інші.

"Ось наші чемпіони світу - поки вони ними ставали, вони не отримали від держави ні копійки фінансової допомоги.

Усі три збірні (юнацька, молодіжна і національна), які сьогодні досягли тріумфальних перемог, теж не отримують нічого з держбюджету.

Загалом, за всі 4 з половиною роки, протягом яких я очолюю Будинок футболу, на потреби УАФ не було витрачено жодної державної гривні", - розповів Павелко.

Ба більше, УАФ не витрачала бюджетні гроші на будівництво футбольних майданчиків, чим час від часу маніпулюють ЗМІ, продовжив Павелко.

"Бюджетні гроші витрачаються не УАФ, і витрачалися вони не на потреби УАФ. Бюджетні гроші витрачалися для того, щоб у кожному смт діти могли займатися спортом. Платили за це гроші абсолютно різним підрядникам, які вигравали тендери і будували майданчики. За останній час побудували вже близько 2000, і сьогодні на них грають у футбол десятки тисяч дітей і дорослих.

Але в цей період у наших опонентів було велике бажання дискредитувати всі програми розвитку, які реалізує УАФ. Внаслідок масштабної замовної інформаційної атаки, багато хто користувався неперевіреною інформацією, в тому числі і про держпрограму по полях. Усі давно знають автора цієї атаки, і кожен футбольний уболівальник теж знає цю людину", - сказав він.