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Павелко: за час мого президентства на потреби УАФ не було витрачено жодної копійки з держбюджету

Київ • УНН

 • 10142 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. За 4,5 року на потреби Української асоціації футболу (раніше - Федерація футболу України) не було витрачено жодної державної гривні. Про це в інтерв'ю УНН розповів президент Української асоціації футболу, народний депутат України Андрій Павелко.

Павелко: за час мого президентства на потреби УАФ не було витрачено жодної копійки з держбюджету

Він уточнив, що на плечах УАФ сьогодні - 20 збірних. Усі вони виходять на поле під українським прапором. Йдеться про всі молодіжних збірних - U-15, U-16, U-17, U-18 - чоловічі та жіночі команди, а також про збірні по інших видах футболу - футзал, пляжний та інші.

"Ось наші чемпіони світу - поки вони ними ставали, вони не отримали від держави ні копійки фінансової допомоги.

Усі три збірні (юнацька, молодіжна і національна), які сьогодні досягли тріумфальних перемог, теж не отримують нічого з держбюджету.

Загалом, за всі 4 з половиною роки, протягом яких я очолюю Будинок футболу, на потреби УАФ не було витрачено жодної державної гривні", - розповів Павелко.

Ба більше, УАФ не витрачала бюджетні гроші на будівництво футбольних майданчиків, чим час від часу маніпулюють ЗМІ, продовжив Павелко.

"Бюджетні гроші витрачаються не УАФ, і витрачалися вони не на потреби УАФ. Бюджетні гроші витрачалися для того, щоб у кожному смт діти могли займатися спортом. Платили за це гроші абсолютно різним підрядникам, які вигравали тендери і будували майданчики. За останній час побудували вже близько 2000, і сьогодні на них грають у футбол десятки тисяч дітей і дорослих.

Але в цей період у наших опонентів було велике бажання дискредитувати всі програми розвитку, які реалізує УАФ. Внаслідок масштабної замовної інформаційної атаки, багато хто користувався неперевіреною інформацією, в тому числі і про держпрограму по полях. Усі давно знають автора цієї атаки, і кожен футбольний уболівальник теж знає цю людину", - сказав він.

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