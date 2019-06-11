Павелко о матче с Люксембургом: ребята продемонстрировали бойцовский характер

“Непокоренный Львов и национальная сборная Украины получают новую общую победу! Сине-желтые укрепляют свои лидерские позиции в группе отбора к Евро-2020! Неутомимые и всегда верные болельщики снова создали фантастическую атмосферу на „Арене Львов“ и помогли команде Андрея Шевченко завоевать важную победу!

Главная команда Украины в очень непростом поединке с дисциплинированным, целеустремленным и очень мотивированным Люксембургом продемонстрировала настоящий бойцовский характер!” - написал Павелко.

Президент УАФ также поблагодарил болельщиков сборной Украины.

“Поздравляю футболистов, тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко и всех, чьи сердца в этот вечер бились в унисон со сборной! Настраиваемся и готовимся поддерживать юношескую сборную U-20 в историческом для Украины поединке с Италией в полуфинале чемпионате мира, который состоится уже сегодня!” - добавил президент УАФ.

Напомним, гол Яремчука принес Украине победу над Люксембургом.

Таким образом, наша команда имеет три подряд выигрыша в отборе Евро-2020 и возглавляет группу В с 10-ю набранными баллами.