Павелко про матч з Люксембургом: хлопці продемонстрували бійцівський характер
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Гравці збірної України продемонстрували справжній бійцівський характер у матчі із командою Люксембургу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, передає УНН.
"Нескорений Львів і національна збірна України здобувають нову спільну перемогу! Синьо-жовті зміцнюють свої лідерські позиції в групі відбору до Євро-2020! Невтомні і завжди вірні вболівальники знову створили фантастичну атмосферу на "Арені Львів" і допомогли команді Андрія Шевченка завоювати важливу перемогу!
Головна команда України в дуже непростому поєдинку з дисциплінованим, цілеспрямованим і надзвичайно мотивованим Люксембургом продемонструвала справжній бійцівський характер!" - написав Павелко.
Президент УАФ також подякував вболівальникам збірної України.
"Вітаю футболістів, тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком і всіх, чиї серця цього вечора билися в унісон зі збірною! Налаштовуємось і готуємось підтримувати юнацьку збірну U-20 в історичному для України поєдинку з Італією в півфіналі чемпіонаті світу, який відбудеться вже сьогодні!" - додав президент УАФ.
Нагадаємо, гол Яремчука приніс Україні перемогу над Люксембургом.
Таким чином, наша команда має три поспіль виграші у відборі Євро-2020 та очолює групу В із 10-ма набраними балами.