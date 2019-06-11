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Павелко про матч з Люксембургом: хлопці продемонстрували бійцівський характер

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Гравці збірної України продемонстрували справжній бійцівський характер у матчі із командою Люксембургу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, передає УНН.

Павелко про матч з Люксембургом: хлопці продемонстрували бійцівський характер

"Нескорений Львів і національна збірна України здобувають нову спільну перемогу! Синьо-жовті зміцнюють свої лідерські позиції в групі відбору до Євро-2020! Невтомні і завжди вірні вболівальники знову створили фантастичну атмосферу на "Арені Львів" і допомогли команді Андрія Шевченка завоювати важливу перемогу!

Головна команда України в дуже непростому поєдинку з дисциплінованим, цілеспрямованим і надзвичайно мотивованим Люксембургом продемонструвала справжній бійцівський характер!" - написав Павелко.

Президент УАФ також подякував вболівальникам збірної України.

"Вітаю футболістів, тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком і всіх, чиї серця цього вечора билися в унісон зі збірною! Налаштовуємось і готуємось підтримувати юнацьку збірну U-20 в історичному для України поєдинку з Італією в півфіналі чемпіонаті світу, який відбудеться вже сьогодні!" - додав президент УАФ.

Нагадаємо, гол Яремчука приніс Україні перемогу над Люксембургом. 

Таким чином, наша команда має три поспіль виграші у відборі Євро-2020 та очолює групу В із 10-ма набраними балами.

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