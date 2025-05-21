Павел Шеремета о суде Ковальской с АМКУ: инвесторы могут увидеть в Украине "дикую страну", если такие кейсы будут повторяться

22 мая апелляционный суд рассмотрит дело по иску группы "Ковальская" об отмене разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который в 2024 году предоставил глобальной корпорации CRH право приобрести два цементных завода в Украине. В первой инстанции суд встал на сторону украинской компании, что вызвало волну обеспокоенности среди экспертов и представителей бизнес-среды, передает УНН.

Бывший министр экономического развития и профессор Киевской школы экономики Павел Шеремета считает, что подобные судебные споры несут серьезную угрозу для инвестиционного имиджа Украины. В комментарии The Page он предупредил, что иностранные компании, рассматривающие Украину как потенциальный рынок, могут получить опасный сигнал: "Они будут видеть, что Украина — это какая-то дикая страна. Есть еще 200 в мире, нам есть куда инвестировать, а вы — страна в войне, и вы так относитесь к иностранным инвестициям".

Подобного мнения придерживается и финансист, инвестиционный банкир Сергей Фурса. В интервью The Page он отметил, что суды как инструмент борьбы между бизнесами — привычная практика. Но если в стране нет доверия к решениям судебной системы, то не будет и доверия со стороны инвесторов.

Как сообщает The Page, CRH — транснациональная компания из списка Fortune Global 500 — в 2023 году согласовала с итальянской Buzzi соглашение о покупке цементных заводов Юг-Цемент и Волынь-Цемент. Сделка стоимостью 100 млн евро была закрыта в октябре 2024-го, после года рассмотрения в АМКУ. Регулятор разрешил ее только при условии выполнения компанией жестких обязательств по защите конкуренции. Кроме того, CRH инвестировала дополнительно еще 80 млн евро в развитие активов в условиях войны. Несмотря на это, компания "Ковальская", которая, по данным Forbes Ukraine, была заинтересована в этих активах, подала в суд иск об отмене разрешения АМКУ.