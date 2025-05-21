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Павло Шеремета про суд Ковальської з АМКУ: інвестори можуть побачити в Україні "дику країну", якщо такі кейси повторюватимуться

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Апеляційний суд 22 травня розгляне справу за позовом "Ковальської" щодо скасування дозволу АМКУ для CRH на купівлю двох цементних заводів в Україні. Експерти вважають це загрозою інвестиціям.

Павло Шеремета про суд Ковальської з АМКУ: інвестори можуть побачити в Україні "дику країну", якщо такі кейси повторюватимуться

22 травня апеляційний суд розгляне справу за позовом групи "Ковальська" щодо скасування дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ), який у 2024 році надав глобальній корпорації CRH право придбати два цементні заводи в Україні. У першій інстанції суд став на бік української компанії, що викликало хвилю занепокоєння серед експертів і представників бізнес-середовища, передає УНН.

Колишній міністр економічного розвитку та професор Київської школи економіки Павло Шеремета вважає, що подібні судові спори несуть серйозну загрозу для інвестиційного іміджу України. У коментарі The Page він попередив, що іноземні компанії, які розглядають Україну як потенційний ринок, можуть отримати небезпечний сигнал: "Вони будуть бачити, що Україна — це якась дика країна. Є ще 200 у світі, нам є куди інвестувати, а ви — країна у війні, і ви так ставитеся до іноземних інвестицій".

Подібної думки дотримується і фінансист, інвестиційний банкір Сергій Фурса. В інтерв’ю The Page він зазначив, що суди як інструмент боротьби між бізнесами — звична практика. Але якщо в країні немає довіри до рішень судової системи, то не буде й довіри з боку інвесторів.

Як повідомляє The Page, CRH — транснаціональна компанія зі списку Fortune Global 500 — у 2023 році погодила з італійською Buzzi угоду щодо купівлі цементних заводів Південь-Цемент та Волинь-Цемент. Угоду вартістю 100 млн євро було закрито в жовтні 2024-го, після року розгляду в АМКУ. Регулятор дозволив її лише за умови виконання компанією жорстких зобов’язань щодо захисту конкуренції. Крім того, CRH інвестувала додатково ще 80 млн євро в розвиток активів в умовах війни. Попри це, компанія "Ковальська", яка, за даними Forbes Ukraine, була зацікавлена в цих активах, подала до суду позов щодо скасування дозволу АМКУ.

Лілія Подоляк

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