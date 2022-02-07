Патрульный Петрик: давления со стороны руководства не чувствую

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“Ни со стороны руководства, ни со стороны политиков никакого давления на меня нет. Вообще давление - это только из поступающей в интернет информации, которая доходит потом до меня, что есть разные взгляды, разные ситуации, которые ко мне могут применяться. Поэтому это морально где-то оно дает свое”, — пояснил Петрик.

Контекст

На днях в СМИ появилось расследование о ДТП с участием нардепа от “Слуги народа” Александра Трухина, а также видео якобы с места аварии. На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами: “давай я тихонько в лес уйду”, а затем обещает “поговорить” с главой МВД Денисом Монастырским.

Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, у нардепа были признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.

В МВД уже заявили, что установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины Александра Трухина и принятие соответствующих процессуальных решений относятся к полномочиям Государственного бюро расследований, а все попытки представлять суть дела так, будто нардеп о чем-то пытался “договориться” с министром внутренних дел Украины, не соответствующие действительности. Сам министр также заявил, что ему никто не звонил по телефону, а если бы позвонил, то получил бы нетолерантный ответ.

В ГБР заявили, что материалов, опубликованных журналистами, к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было. Что вызвало вопрос у экспертов, интересующихся, почему ГБР не запросило у полиции записи с камеры.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова тем временем зарегистрировала уголовное производство после появления новых материалов по делу о летнем ДТП с участием народного депутата Александра Трухина. Досудебное расследование поручено проводить детективам НАБУ.

На фоне скандала с видео с места ДТП народные избранники зарегистрировали проект постановления об обращении к Президенту о признании неудовлетворительной работы Александра Сухачева в должности главы Государственного бюро расследований и увольнении.