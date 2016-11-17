Патрульные в Херсоне задержали вооруженных мужчин
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Двух вооруженных мужчин задержали сегодня в Херсоне. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.
Около 13:30 патрульные получили вызов о том, что двое мужчин идут по улице Черноморской, вероятно вооружены. Экипаж сразу направился туда. Осмотрев территорию, патрульные обнаружили двух подозрительных лиц, которые стояли у отделения банка.
Во время поверхностной проверки у одного из них обнаружили нож, а у другого предмет, похожий на пистолет. На место вызвали следственно-оперативную группу.