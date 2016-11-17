Патрульні у Херсоні затримали озброєних чоловіків
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Двох озброєних чоловіків затримали сьогодні в Херсоні. про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції міста.
Близько 13:30 патрульні отримали виклик про те, що двоє чоловіків йдуть по вулиці Чорноморській, ймовірно озброєні. Екіпаж відразу направився туди. Оглянувши територію, патрульні виявили двох підозрілих осіб, які стояли біля відділеня банку.
Під час поверхневої перевірки у одного з них виявили ніж,а у іншого предмет схожий на пістолет. На місце викликали слідчо-оперативну групу.