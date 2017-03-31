Патрульная полиция Киева планирует усилить контроль над употреблением алкоголя в общественных местах
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В летний период патрульная полиция усилит контроль над употреблением алкоголя в общественных местах в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления патрульной полиции в городе Киеве Юрий Зозуля, передает УНН.
"В этот теплый период наши усилия будут сосредоточены на проблематике уличной преступности. Начнем по реагированию на такие нарушения, как употребление алкоголя в публичных местах. Употребление именно алкоголя является первопричиной всех правонарушений, совершаемых на улице", - отметил Ю.Зозуля.
Напомним, в этом году в Киеве будут дежурить 50 велопатрульных.