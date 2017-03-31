Патрульна поліція Києва планує посилити контроль над вживанням алкоголю в публічних місцях

"У цей теплий період наші зусилля будуть зосереджені на проблематиці вуличної злочинності. Почнемо з реагування на такі порушення, як вживання алкоголю в публічних місцях. Вживання саме алкоголю є першопричиною усіх правопорушень, які вчиняються на вулиці", - зазначив Ю.Зозуля.

Нагадаємо, цьогоріч у Києві чергуватимуть 50 велопатрульних.