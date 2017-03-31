Патрульна поліція Києва планує посилити контроль над вживанням алкоголю в публічних місцях
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У літній період патрульна поліція посилить контроль над вживанням алкоголю в публічних місцях у Києві. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління патрульної поліції у місті Києві Юрій Зозуля, передає УНН.
"У цей теплий період наші зусилля будуть зосереджені на проблематиці вуличної злочинності. Почнемо з реагування на такі порушення, як вживання алкоголю в публічних місцях. Вживання саме алкоголю є першопричиною усіх правопорушень, які вчиняються на вулиці", - зазначив Ю.Зозуля.
Нагадаємо, цьогоріч у Києві чергуватимуть 50 велопатрульних.