Патруль курдских бойцов подорвался на мине в Сирии

Теракт был устроен возле спортивного городка в квартале Фирдоус, где находится лагерь вооруженных формирований “Сил демократической Сирии” (СДС), костяк которых составляют курдские отряды.

27 апреля в результате подрыва заминированного автомобиля возле здания казармы СДС в центре Ракки погибли 10 курдских бойцов.

По свидетельству телеканала, банды ИГ, несмотря на поражение от курдов в конце марта в Эль-Багузе на Восточном берегу Евфрата, продолжают орудовать в Сирийской пустыне и нападают на патрули СДС в подконтрольных этим силам населенных пунктах. Они совершают также вылазки против сирийской армии и устраивают засады на дорогах, по которым передвигаются колонны с оружием и продовольствием.

Как сообщал УНН, Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии и кризис в Боснии.