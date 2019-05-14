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7 марта, 15:45 • 93630 просмотра

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7 марта, 13:58 • 100987 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112058 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138092 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Патруль курдских бойцов подорвался на мине в Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Террористы из группировки “Исламское государство” привели в действие мину на пути следования патруля курдских бойцов в провинциальном центре Ракка (520 км от Дамаска). Об этом сообщил телеканал Al Manar. По его информации, в результате взрыва погибли не менее 10 ополченцев, также ранены, передает УНН.

Теракт был устроен возле спортивного городка в квартале Фирдоус, где находится лагерь вооруженных формирований “Сил демократической Сирии” (СДС), костяк которых составляют курдские отряды.

27 апреля в результате подрыва заминированного автомобиля возле здания казармы СДС в центре Ракки погибли 10 курдских бойцов.

По свидетельству телеканала, банды ИГ, несмотря на поражение от курдов в конце марта в Эль-Багузе на Восточном берегу Евфрата, продолжают орудовать в Сирийской пустыне и нападают на патрули СДС в подконтрольных этим силам населенных пунктах. Они совершают также вылазки против сирийской армии и устраивают засады на дорогах, по которым передвигаются колонны с оружием и продовольствием.

Как сообщал УНН, Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии и кризис в Боснии.

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