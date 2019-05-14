Патруль курдських бійців підірвався на міні в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Терористи з угруповання “Ісламська держава” привели в дію міну на шляху проходження патруля курдських бійців в провінційному центрі Ракка (520 км від Дамаска). Про це повідомив телеканал Al Manar. За його інформацією, в результаті вибуху загинули не менше 10 ополченців, є також поранені, інформує УНН.
Теракт був влаштований біля спортивного містечка в кварталі Фірдоус, де знаходиться табір збройних формувань “Сил демократичної Сирії” (СДС), кістяк яких складають курдські загони.
27 квітня в результаті підриву замінованого автомобіля біля будівлі казарми СДС в центрі Ракки загинули 10 курдських бійців.
За свідченням телеканалу, банди ІД, незважаючи на поразку від курдів в кінці березня в Ель-Багузі на Східному березі Євфрату, продовжують орудувати в Сирійській пустелі і нападають на патрулі СДС в підконтрольних цим силам населених пунктах. Вони здійснюють також вилазки проти сирійської армії і влаштовують засідки на дорогах, по яких пересуваються колони зі зброєю і продовольством.
Як повідомляв УНН, Путін і Ердоган обговорили загострення ситуації в Сирії та кризу у Боснії.