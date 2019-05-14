Патруль курдських бійців підірвався на міні в Сирії

КИЇВ. 14 травня. УНН. Терористи з угруповання “Ісламська держава” привели в дію міну на шляху проходження патруля курдських бійців в провінційному центрі Ракка (520 км від Дамаска). Про це повідомив телеканал Al Manar. За його інформацією, в результаті вибуху загинули не менше 10 ополченців, є також поранені, інформує УНН.