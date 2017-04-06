Патриарх украинской лотереи рассказал об особенностях отечественного рынка - СМИ

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Георгий Ложенко мало появляется на публике. Седовласый владелец украинской кампании преемника советского “Спортлото” легко цитирует классиков французской литературы и японских философов, и в состоянии дать одним предложением характеристику целой эпохи — но в то же время не в состоянии смириться с произволом власти, передает УНН.

Его компания — "М. С. Л. “(Молодьспортлото) без каких-либо объяснений или фактов, подтверждающих российские корни компании, сегодня включена в антироссийский санкционный список, утвержденный президентом Украины. Неизвестно, пострадал ли российский агрессор, но украинский бюджет, рынок и потребитель — точно.

Вместо цивилизованного рынка, работающего на благо бюджета, страну захлестнул бесконтрольный азартный бизнес, бюджет потерял сотни миллионов, а рынок — веру в способность государства действовать по закону, а не по понятиям. Почему так происходит, кто за этим стоит и куда движется украинский бизнес и государство — в интервью “Апострофу” рассказал Георгий Ложенко впервые после долгого молчания.

Первый вопрос, который задали журналисты Г.Ложенко, конечно же касался “агента Кремля” и санкций, введённых против его компании. Не скрывая обиды на власть, собственник лидирующего оператора лотерей на рынке отметил, что санкции в их случае послужили исключительно инструментом для зачистки, не более того.

“У нас каждый, кто мешает власти и приближенным к ней — агент Путина. Не было бы обидно, если бы речь шла о политике. Но в нашем случае абсолютно беспочвенные и неподтвержденные обвинения стали поводом для зачистки рынка от конкурентов. Нужно уничтожить конкурента? Тогда самый простой способ — обозвать его „российским“, включить санкции и дальше дерибанить. А то, что это бред, ложь — ну, пусть дальше сами доказывают по нашим судам.

Главное — создать бизнесу проблему и начать на этом греть руки. А то, что при этом разрушаются базовые принципы справедливости, верховенства права, рыночной экономки, разрушается само государство — все это нынешних нуворишей не беспокоит.

Я гражданин Украины, мой отец погребен в Ивано-Франковске, я киевлянин, люблю свой город и свою страну, патриот своей Родины, все мои дети, а их трое живут и работают в Украине . Живут и учатся в Украине и мои внуки. В отличии от нуворишей все заработанное вложил в новые бизнес и благотворительные проекты в Украине. Мало кто знает, что М.С.Л единственный из операторов лотерей начал программу строительства капитальных спортивных сооружений. К сожалению, агрессия России остановила его, но первый объект мы успели запустить в 2014 году, вложив в него 2,5 млн долларов. Точечно помогаем украинской армии. Боремся за то, чтобы в этой стране остались хоть какие-то элементы честного и прозрачного бизнеса. С Россией ничто кроме русского языка и любви к русской литературе меня не связывает”, — отметил он.

Г.Ложенко подчеркнул, что на сегодняшний день не существует ни единого документа, указывающего на наличие российских владельцев в структуре собственности “М.С.Л.”.

“„М.С.Л.“ имеет несколько собственников, и государства Россия в любой из возможных форм там нет и никогда не было. Рассказы о каких-то российских корнях или связях компании — полный бред и ложь тех, кто решил на постМайданной волне рейдернуть и подмять под себя весь лотерейный рынок. Главный мой партнер и собственник большей части акций — Маркус Шиопанис.

Это кипрский гражданин, который протянул мне руку помощи во время, когда компания проходила сложный этап в своей истории. Это был 2001 или 2000 год, кажется. Маркус привнес в компанию свои деньги в обмен на большой пакет акций или, как любят говорить, долю в компании. С того времени мы двигаемся вместе с ним”, — пояснил он.

Откуда взялся миф о “российском следе” Г.Ложенко примерно понимает. Дело было в 2009 году, когда компания набирала обороты и вынуждена была кредитоваться в банке. Привлечение средств было произведено через инвестиционный фонд “Альфа Кепитал Партнерс”.

“Хочу подчеркнуть: привлечение средств — это не покупка-продажа собственности. Это был классический пример привлечения кредитных средств. Мы и сейчас должны какие-то деньги „Альфа-Банку“. Но при чем здесь собственность?”, — отметил он.

При этом, отменить санкции через суд не так-то просто, ведь тогда суд должен будет принять решение против Президента, пояснил Г.Ложенко.

“Здесь очень сложная политическая составляющая. Мы находимся в условиях, когда страна реально находится в войне, у нас есть внешний враг, и когда ты попадаешь в эти жернова пропаганды, что ты якобы имеешь какое-то отношение к врагу, то ты попадаешь в некое колесо, которое особо не разбирается, кого оно давит. Это такой политический фон, и тебя просто не слышат. Ты просто находишься в этом колесе и все. Это один момент. Второй, я думаю, что все те, кто принимал участие в том, чтобы мы попали в санкции, на сегодняшний день очень хорошо понимают, что мы там находимся без всяких на то оснований. Де-факто, мы это доказали. Мы не можем это доказать де-юре, потому что закон о санкциях настолько жестко все регламентирует, что суд не может отменить указ президента. Это что, значит, должен быть суд против президента?”, — сказал Г.Ложенко.

Очевидно, никоем образом не повлиявшие на Россию санкции против “М.С.Л.” тем не менее нанесли значительный урон Украине. В частности, с 2014 года количество сотрудников компании сократилось с 8500 до 3700, а рынок в целом обрушился на 90%.

“Рынок лотерей сформировался еще в конце 90-х. Между собой его тогда разделили ООО „М.С.Л.“, ЧАО „Патриот“ и „Украинская национальная лотерея“ (УНЛ). После введения санкционного режима в отношении двух основных игроков, компания „УНЛ“ фактически превратилась из аутсайдера рынка, который контролировал лишь 5% лотерейного бизнеса, в его монополиста. Это не могло не отразится и на финансовых результатах лотерейной деятельности”, — сказал Г.Ложенко.

По данным СМИ, за 2013 год налогов было уплачено в сумме 321 млн грн. Но уже в в 2015 году поступления в бюджет Украины от проведения лотерей сократились до 26,5 млн грн. В 2016 году— поступления в бюджет были аналогичны 2015 году. Таким образом, ущерб государства составляет около 300 млн грн.