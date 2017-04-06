Патриарх украинской лотереи рассказал об особенностях отечественного рынка - СМИ

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57085 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106335 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163633 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120140 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118804 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113780 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105106 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107274 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155891 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Волц подтвердил восстановление военной помощи Украине

Волц подтвердил восстановление военной помощи Украине

11 марта, 19:23 • 24555 просмотра
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

11 марта, 20:09 • 36537 просмотра
Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

11 марта, 21:00 • 30093 просмотра
Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

11 марта, 21:28 • 22473 просмотра
Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

11 марта, 21:34 • 19727 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 115079 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 150922 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 159420 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 155891 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 155429 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 112880 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 122826 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 129371 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 129509 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 134083 просмотра
Актуальное
Патриарх украинской лотереи рассказал об особенностях отечественного рынка - СМИ

Патриарх украинской лотереи рассказал об особенностях отечественного рынка - СМИ

Киев  •  УНН

 • 18663 просмотра

Патриарх украинской лотереи об антироссийских санкциях, отечественный бизнес и философию рэкетиров

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Георгий Ложенко мало появляется на публике. Седовласый владелец украинской кампании преемника советского “Спортлото” легко цитирует классиков французской литературы и японских философов, и в состоянии дать одним предложением характеристику целой эпохи — но в то же время не в состоянии смириться с произволом власти, передает УНН.

Его компания — "М. С. Л. “(Молодьспортлото) без каких-либо объяснений или фактов, подтверждающих российские корни компании, сегодня включена в антироссийский санкционный список, утвержденный президентом Украины. Неизвестно, пострадал ли российский агрессор, но украинский бюджет, рынок и потребитель — точно.

Вместо цивилизованного рынка, работающего на благо бюджета, страну захлестнул бесконтрольный азартный бизнес, бюджет потерял сотни миллионов, а рынок — веру в способность государства действовать по закону, а не по понятиям. Почему так происходит, кто за этим стоит и куда движется украинский бизнес и государство — в интервью “Апострофу” рассказал Георгий Ложенко впервые после долгого молчания.

Первый вопрос, который задали журналисты Г.Ложенко, конечно же касался “агента Кремля” и санкций, введённых против его компании. Не скрывая обиды на власть, собственник лидирующего оператора лотерей на рынке отметил, что санкции в их случае послужили исключительно инструментом для зачистки, не более того.

“У нас каждый, кто мешает власти и приближенным к ней — агент Путина. Не было бы обидно, если бы речь шла о политике. Но в нашем случае абсолютно беспочвенные и неподтвержденные обвинения стали поводом для зачистки рынка от конкурентов. Нужно уничтожить конкурента? Тогда самый простой способ — обозвать его „российским“, включить санкции и дальше дерибанить. А то, что это бред, ложь — ну, пусть дальше сами доказывают по нашим судам.

Главное — создать бизнесу проблему и начать на этом греть руки. А то, что при этом разрушаются базовые принципы справедливости, верховенства права, рыночной экономки, разрушается само государство — все это нынешних нуворишей не беспокоит.

Я гражданин Украины, мой отец погребен в Ивано-Франковске, я киевлянин, люблю свой город и свою страну, патриот своей Родины, все мои дети, а их трое живут и работают в Украине . Живут и учатся в Украине и мои внуки. В отличии от нуворишей все заработанное вложил в новые бизнес и благотворительные проекты в Украине. Мало кто знает, что М.С.Л единственный из операторов лотерей начал программу строительства капитальных спортивных сооружений. К сожалению, агрессия России остановила его, но первый объект мы успели запустить в 2014 году, вложив в него 2,5 млн долларов. Точечно помогаем украинской армии. Боремся за то, чтобы в этой стране остались хоть какие-то элементы честного и прозрачного бизнеса. С Россией ничто кроме русского языка и любви к русской литературе меня не связывает”, — отметил он.

Г.Ложенко подчеркнул, что на сегодняшний день не существует ни единого документа, указывающего на наличие российских владельцев в структуре собственности “М.С.Л.”.

“„М.С.Л.“ имеет несколько собственников, и государства Россия в любой из возможных форм там нет и никогда не было. Рассказы о каких-то российских корнях или связях компании — полный бред и ложь тех, кто решил на постМайданной волне рейдернуть и подмять под себя весь лотерейный рынок. Главный мой партнер и собственник большей части акций — Маркус Шиопанис.

Это кипрский гражданин, который протянул мне руку помощи во время, когда компания проходила сложный этап в своей истории. Это был 2001 или 2000 год, кажется. Маркус привнес в компанию свои деньги в обмен на большой пакет акций или, как любят говорить, долю в компании. С того времени мы двигаемся вместе с ним”, — пояснил он.

Откуда взялся миф о “российском следе” Г.Ложенко примерно понимает. Дело было в 2009 году, когда компания набирала обороты и вынуждена была кредитоваться в банке. Привлечение средств было произведено через инвестиционный фонд “Альфа Кепитал Партнерс”.

“Хочу подчеркнуть: привлечение средств — это не покупка-продажа собственности. Это был классический пример привлечения кредитных средств. Мы и сейчас должны какие-то деньги „Альфа-Банку“. Но при чем здесь собственность?”, — отметил он.

При этом, отменить санкции через суд не так-то просто, ведь тогда суд должен будет принять решение против Президента, пояснил Г.Ложенко.

“Здесь очень сложная политическая составляющая. Мы находимся в условиях, когда страна реально находится в войне, у нас есть внешний враг, и когда ты попадаешь в эти жернова пропаганды, что ты якобы имеешь какое-то отношение к врагу, то ты попадаешь в некое колесо, которое особо не разбирается, кого оно давит. Это такой политический фон, и тебя просто не слышат. Ты просто находишься в этом колесе и все. Это один момент. Второй, я думаю, что все те, кто принимал участие в том, чтобы мы попали в санкции, на сегодняшний день очень хорошо понимают, что мы там находимся без всяких на то оснований. Де-факто, мы это доказали. Мы не можем это доказать де-юре, потому что закон о санкциях настолько жестко все регламентирует, что суд не может отменить указ президента. Это что, значит, должен быть суд против президента?”, — сказал Г.Ложенко.

Очевидно, никоем образом не повлиявшие на Россию санкции против “М.С.Л.” тем не менее нанесли значительный урон Украине. В частности, с 2014 года количество сотрудников компании сократилось с 8500 до 3700, а рынок в целом обрушился на 90%.

“Рынок лотерей сформировался еще в конце 90-х. Между собой его тогда разделили ООО „М.С.Л.“, ЧАО „Патриот“ и „Украинская национальная лотерея“ (УНЛ). После введения санкционного режима в отношении двух основных игроков, компания „УНЛ“ фактически превратилась из аутсайдера рынка, который контролировал лишь 5% лотерейного бизнеса, в его монополиста. Это не могло не отразится и на финансовых результатах лотерейной деятельности”, — сказал Г.Ложенко.

По данным СМИ, за 2013 год налогов было уплачено в сумме 321 млн грн. Но уже в в 2015 году поступления в бюджет Украины от проведения лотерей сократились до 26,5 млн грн. В 2016 году— поступления в бюджет были аналогичны 2015 году. Таким образом, ущерб государства составляет около 300 млн грн.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы