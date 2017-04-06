Патріарх української лотереї розповів про особливості вітчизняного ринку - ЗМІ

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Георгій Ложенко мало з’являється на публіці. Сивочолий власник української кампанії-наступника радянського “Спортлото” легко цитує класиків французької літератури і японських філософів, і в змозі дати одним реченням характеристику цілої епохи — але в той же час не в змозі змиритися зі свавіллям влади, передає УНН.

Його компанія — “М. С. Л.” (МолодьСпортЛото) без будь-яких пояснень або фактів, що підтверджують російські корені компанії, сьогодні включена в антиросійський санкційний список, затверджений президентом України. Не відомо, чи постраждав російський агресор, але український бюджет, ринок і споживач — точно.

Замість цивілізованого ринку, що працює на благо бюджету, країну захлеснув безконтрольний азартний бізнес, бюджет втратив сотні мільйонів, а ринок — віру в здатність держави діяти за законом, а не за поняттями. Чому так відбувається, хто за цим стоїть і куди рухається український бізнес і держава — в інтерв’ю “Апострофу” розповів Георгій Ложенко вперше після довгого мовчання.

Перше питання, яке задали журналісти Г.Ложенку, звичайно ж стосувалося “агента Кремля” і санкцій, введених проти його компанії. Не приховуючи образи на владу, власник провідного оператора лотерей на ринку зазначив, що санкції послужили виключно інструментом для зачистки, не більше того.

“У нас кожен, хто заважає влади та наближених до неї — агент Путіна. Не було б образливо, якщо б мова йшла про політику. Але в нашому випадку абсолютно безпідставні і не підтверджені звинувачення стали приводом для зачистки ринку від конкурентів. Потрібно знищити конкурента? Тоді найпростіший спосіб — обізвати його „російським“, включити санкції і далі дерибанити. А те, що це маячня, брехня — ну, нехай далі самі доводять за нашим судам.

Головне — створити бізнесу проблему і почати на цьому гріти руки. А те, що при цьому руйнуються базові принципи справедливості, верховенства права, ринкової економки, руйнується сама держава — все це нинішніх нуворишів не турбує.

Я громадянин України, мій батько похований в Івано-Франківську, я киянин, люблю своє місто і свою країну, патріот своєї Батьківщини, всі мої діти, а їх троє живуть і працюють в Україні. Живуть і навчаються в Україні і мої онуки. На відміну від нуворишів все зароблене вклав в нові бізнес і благодійні проекти в Україні. Мало хто знає, що М. С. Л єдиний з операторів лотерей почав програму будівництва капітальних спортивних споруд. На жаль, агресія Росії зупинила його, але перший об’єкт ми встигли запустити в 2014 році, вклавши в нього 2,5 млн дол. Допомагаємо української армії. Боремося за те, щоб в цій країні залишилися хоч якісь елементи чесного і прозорого бізнесу. З Росією ніщо крім російської мови і любов до російської літератури мене не пов’язує”, — зазначив він.

Г.Ложенко підкреслив, що на сьогоднішній день не існує жодного документа, який вказує на наявність російських власників у структурі власності “М. С. Л.”.

“М. С. Л. має кілька власників, і держави Росія в будь-який з можливих форм там немає і ніколи не було. Розповіді про якихось російських коріння або зв’язках компанії — повна нісенітниця і брехня тих, хто вирішив на постмайданній хвилі рейдернути і підім’яти під себе весь лотерейний ринок. Головний мій партнер і власник більшої частини акцій — Маркус Шиопанис.

Це кіпрський громадянин, який простягнув мені руку допомоги у час, коли компанія проходила складний етап у своїй історії. Це був 2001 або 2000 рік, здається. Маркус привніс в компанію свої гроші в обмін на великий пакет акцій або, як люблять говорити, частку в компанії. З того часу ми рухаємося разом з ним”, — пояснив він.

Звідки взявся міф про “російський слід” Г.Ложенко приблизно розуміє. Справа було в 2009 році, коли компанія набирала обертів і змушена була кредитуватися в банку. Залучення коштів було здійснено через інвестиційний фонд “Альфа Кепітал Партнерс”.

“Хочу підкреслити: залучення коштів — це не купівля-продаж власності. Це був класичний приклад залучення кредитних коштів. Ми і зараз маємо якісь гроші "Альфа-Банку“. Але при чому тут власність?”, — зазначив він.

При цьому, скасувати санкції через суд не так-то просто, адже тоді суд повинен буде прийняти рішення проти Президента, пояснив Г.Ложенко.

“Тут дуже складна політична складова. Ми знаходимося в умовах, коли країна реально знаходиться у війні, у нас є зовнішній ворог, і коли ти потрапляєш в ці жорна пропаганди, що ти нібито маєш якесь відношення до ворога, то ти потрапляєш в якесь колесо, яке особливо не розбирається, кого воно тисне. Це такий політичний фон, і тебе просто не чують. Ти просто перебуваєш у цьому колесі й все. Це один момент. Другий, я думаю, що всі ті, хто брав участь у тому, щоб ми потрапили в санкції, на сьогоднішній день дуже добре розуміють, що ми там перебуваємо без всяких на те підстав. Де-факто, ми це довели. Ми не можемо це довести де-юре, тому що закон про санкції настільки жорстко все регламентує, що суд не може скасувати указ Президента. Це що, значить, повинен бути суд проти Президента?”, — сказав Г.Ложенко.

Очевидно, жодним чином не вплинули на Росію санкції проти “М. С. Л.” тим не менш завдали значної шкоди Україні. Зокрема, з 2014 року кількість співробітників компанії скоротилася з 8 тис. 500 до 3 тис. 700, а ринок в цілому обрушився на 90%.

“Ринок лотерей сформувався ще в кінці 90-х. Між собою його тоді розділили ТОВ "М. С. Л.“, ПРАТ "Патріот“ і „Українська національна лотерея“ (УНЛ). Після введення санкційного режиму щодо двох основних гравців, компанія "УНЛ“ фактично перетворилася з аутсайдера ринку, який контролював лише 5% лотерейного бізнесу, у його монополіста. Це не могло не позначитися і на фінансових результатах лотерейної діяльності”, — сказав Г.Ложенко.

За даними ЗМІ, за 2013 рік податків було сплачено в сумі 321 млн грн. Але вже в 2015 році надходження в бюджет України від проведення лотерей скоротилися до 26,5 млн грн. У 2016 році— надходження до бюджету були аналогічні 2015 року. Таким чином, збиток державі становить близько 300 млн грн.