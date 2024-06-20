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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Чили

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Чили

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 06:00  •  271 просмотра

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Пассажирский поезд столкнулся с грузовым поездом в Сан-Бернардо, Чили, что привело к серьезным повреждениям.

В Чили пассажирский поезд столкнулся с грузовым поездом компании Fepasa, пишет УНН со ссылкой на BioBioChile.

Детали

Железнодорожная катастрофа произошла в Сан-Бернардо рано утром в этот четверг. Согласно обнародованной информации, произошло столкновение двух поездов.

Предварительно EFE заявило, что с грузовым столкнулся "тестовый" поезд без пассажиров.

Как сообщает издание, "товарный поезд столкнулся с пассажирским, и последний вагон, следовавший за ним, поднял его примерно на пять метров".

"Звук, вызванный ударом, был впечатляющим", - отмечает издание.

Отмечается, что удар был такой сильный, что салон пассажирского поезда был полностью разрушен.

Сообщается о прибытии на место службы экстренной помощи. 

На аварию поезда отреагировали все пожарные части Сан-Бернардо. Через несколько минут пожарные предупредили, что им понадобится помощь с воздуха. Эта поддержка имеет решающее значение из-за сложности ситуации и необходимости эвакуации людей, попавших в ловушку, указывает издание.

Указано, что трасса ремонтируется и не дает свободного движения транспортным средствам, что замедляет проезд машин скорой помощи.

По меньшей мере 15 погибших, десятки раненых в результате столкновения поездов в Индии17 июня 2024, 13:59 • 14993 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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