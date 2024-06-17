По меньшей мере 15 человек погибли и десятки получили ранения, когда поезд Kanchanjungha Express столкнулся с грузовым поездом в штате штата Западный Бенгал на северо-востоке Индии, пишет УНН со ссылкой на mint.

Детали

Экспресс-поезд Kanchanjungha Express, направлявшийся в Сеалдах, столкнулся с товарным поездом в понедельник утром возле Нью-Джалпайгури, сообщил высокопоставленный представитель железной дороги NFR.

"По меньшей мере 15 человек погибли и почти 60 находятся на лечении травм, полученных в результате столкновения", - пишет издание.

"Ситуация серьезная. Инцидент произошел, когда товарный поезд врезался в Kanchanjungha Express", - цитирует ANI представителя полиции Дарджилинга.

После трагического события частоту движения государственных автобусов увеличили для облегчения поездок из мест, прилегающих к месту происшествия.

19 поездов после аварии были отменены.

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