Щонайменше 15 загиблих, десятки поранених внаслідок зіткнення потягів в Індії
Київ • УНН
Щонайменше 15 людей загинули і близько 60 отримали поранення, коли потяг Kanchanjungha Express зіткнувся з вантажним потягом поблизу Нью-Джалпайгурі в Західній Бенгалії, Індія.
Щонайменше 15 людей загинули та десятки отримали поранення, коли потяг Kanchanjungha Express зіткнувся з вантажним потягом в штаті штату Західний Бенгал на північному сході Індії, пише УНН з посиланням на mint.
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Експрес-потяг Kanchanjungha Express, що прямував до Сеалдах, зіткнувся з товарним поїздом у понеділок вранці біля Нью-Джалпайгурі, повідомив високопоставлений представник залізниці NFR.
"Щонайменше 15 людей загинули і майже 60 перебувають на лікуванні травм, отриманих внаслідок зіткнення поїзда до Канченджанґи з вантажним пасажирським поїздом", - пише видання.
"Ситуація серйозна. Інцидент стався, коли товарний поїзд врізався в Kanchanjungha Express", - цитує ANI представника поліції Дарджилінга.
Після трагічної події частоту руху державних автобусів збільшили для полегшення поїздок з місць, прилеглих до місця події.
19 поїздів після аварії було скасовано.
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