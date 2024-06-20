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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним в Чилі

Київ • УНН

 • 16854 перегляди

Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним у Сан-Бернардо, Чилі, що призвело до серйозних пошкоджень.

Пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним в Чилі

У Чилі пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним потягом компанії Fepasa, пише УНН з посиланням на BioBioChile.

Деталі

Залізнична катастрофа сталася в Сан-Бернардо рано вранці цього четверга. Згідно з оприлюдненою інформацією, сталося зіткнення двох поїздів.

Попередньо EFE заявило, що із вантажним зіткнувся "тестовий" поїзд без пасажирів.

Як повідомляє видання, "товарний потяг зіткнувся з пасажирським, і останній вагон, що прямував за ним, підняв його приблизно на п'ять метрів".

"Звук, спричинений ударом, був вражаючим", - зазначає видання.

Зазначається, що удар був такий сильний, що салон пасажирського поїзда був повністю зруйнований.

Повідомляється про прибуття на місце служби екстреної допомоги. 

На аварію поїзда відреагували усі пожежні частини Сан-Бернардо. Через кілька хвилин пожежники попередили, що їм знадобиться допомога з повітря. Ця підтримка має вирішальне значення через складність ситуації та необхідність евакуації людей, які потрапили в пастку, вказує видання.

Вказано, що траса ремонтується і не дає вільного руху транспортним засобам, що уповільнює проїзд машин швидкої допомоги.

За даними El Periódico, попередньо відомо про 9 поранених і двох загиблих.

Щонайменше 15 загиблих, десятки поранених внаслідок зіткнення потягів в Індії17.06.24, 16:59 • 15874 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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