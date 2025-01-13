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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пассажиропоток через украинскую границу с завершением праздников вырос на 17%

Киев  •  УНН

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С 4 по 10 января 2025 года через украинскую границу прошло 508 тысяч человек, что на 16,9% больше предыдущей недели. Наибольший поток наблюдался 4-5 января, когда ежедневно границу пересекало более 105 тысяч человек.

Пассажиропоток через украинскую границу с 4 по 10 января 2025 года вырос на 16,9% по сравнению с предыдущей неделей - до 508 тыс. человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-страницу Государственной пограничной службы.

Детали

Как свидетельствуют данные Госпогранслужбы, прежде всего, это связано с выходными 4-5 января перед возобновлением обучения в школах, когда поток достигал 105-107 тыс. в день против 26 тыс. в первый день года.

Количество пересечений на выезд выросло с 273 тыс. до 302 тыс., тогда как на въезд - с 235 тыс. до 292 тысяч

- говорится в заметке.

Отмечается, что количество транспортных средств, которые проследовали через пункты пропуска, за неделю также увеличилось с 93 тыс. до 117 тыс., тогда как поток машин с гуманитарными грузами - с 418 до 442.

По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 09:00, 12 января 2025 года, наибольшее скопление транспортных средств на выезд из Украины было на границе со Словакией:

в ЧП "Ужгород" - 25 легковых авто,

в ЧП "Ужгород" - 25 легковых авто,

в ЧП "Малый Березный" - 15 авто.

Тогда, как на всех других границах небольшие очереди были только в ПП "Косино" и "Тиса" на границе с Венгрией - 10 и 6 машин и ПП "Устилуг" на границе с Польшей - 10 машин.

Суммарные показатели пересечения границы людьми в новогоднюю неделю выше прошлогодних: тогда за подобные семь дней из Украины выехало 278 тыс., а въехало 229 тыс., поток машин составлял 100 тыс. В прошлом году в эту неделю пассажиропоток увеличился на 6,7%, тогда как в следующую упал на 14,8%.

Напомним

На Рождество 25 декабря 2024 года границу пересекли 68 тыс. человек, что значительно меньше по сравнению с предыдущими днями. Пограничники отметили самую высокую динамику пассажиропотока за время военного положения во время новогодних праздников.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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