Пасажиропотік через український кордон із завершенням свят зріс на 17%

Пасажиропотік через український кордон із 4 до 10 січня 2025 року зріс на 16,9% порівняно з попереднім тижнем – до 508 тис. осіб. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-сторінку Державної прикордонної служби.

Деталі

Як свідчать дані Держприкордонслужби, насамперед, це пов'язано з вихідними 4-5 січня перед поновленням навчання у школах, коли потік сягав 105-107 тис. на день проти 26 тис. у перший день року.

Кількість перетинів на виїзд зросла з 273 тис. до 302 тис., тоді як на в'їзд - з 235 тис. до 292 тисяч - йдеться у дописі.

Зазначається, що кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, за тиждень також збільшилася з 93 тис. до 117 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами - з 418 до 442.

За даними Держприкордонслужби, станом на 09:00, 12 січня 2025 року, найбільше скупчення транспортних засобів на виїзд з України було на кордоні зі Словаччиною:

у ПП "Ужгород" - 25 легкових авто,

у ПП "Ужгород" - 25 легкових авто,

у ПП "Малий Березний" - 15 авто.

Тоді, як на всіх інших кордонах невеликі черги були лише в ПП "Косино" та "Тиса" на кордоні з Угорщиною - 10 і 6 машин та ПП "Устилуг" на кордоні з Польщею - 10 машин.

Сумарні показники перетину кордону людьми в новорічний тиждень вищі за торішні: тоді за подібні сім днів з України виїхало 278 тис., а в'їхало 229 тис., потік машин становив 100 тис. Торік минулого року в цей тиждень пасажиропотік збільшився на 6,7%, тоді як у наступний впав на 14,8%.

Нагадаємо

На Різдво 25 грудня 2024 року кордон перетнули 68 тис. осіб, що значно менше порівняно з попередніми днями. Прикордонники відзначили найвищу динаміку пасажиропотоку за час воєнного стану під час новорічних свят.