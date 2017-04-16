Пасхальный завтрак в Львовы обустроили для всех нуждающихся

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28608 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93684 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148282 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113348 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114530 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111315 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103385 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106764 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103342 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151617 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Пасхальный завтрак в Львовы обустроили для всех нуждающихся

Пасхальный завтрак в Львовы обустроили для всех нуждающихся

Киев  •  УНН

 • 10116 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. Сегодня, в Пасхальное воскресенье, во Львове организовали Пасхальные завтраки. Такие благотворительные мероприятия состоялись в Центре учета и ночного пребывания бездомных, а также во дворе школы № 62 на Театральная. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

Уже в десятый раз подряд в Пасхальное воскресенье во дворе школы № 62, по ул.Театральная 15, во Львове состоялся Пасхальный завтрак для наиболее нуждающихся львовян. Завтрак начался в 10:00. с общей молитвы. К праздничного Пасхального набора на каждого человека вошли традиционные украинские продукты — пасха, колбаска, яйца, масло, творог, сок и рулет.

Сегодня же в Центре учета и ночного пребывания бездомных лиц, на вул.Кириливський, 3а, в 9:30 ч. также состоялся Пасхальный завтрак для около 50 подопечных Центра. Завтрак организовали при поддержке благотворителей. На столах были традиционные блюда: куличи, яйца, колбаски и другое.

Напомним, 15 апреля УНН повидовляв, о водных бои во второй день Пасхи во Львове. Жителей и гостей Львова приглашают на “Поливальный понедельник” .

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