Пасхальный завтрак в Львовы обустроили для всех нуждающихся

Уже в десятый раз подряд в Пасхальное воскресенье во дворе школы № 62, по ул.Театральная 15, во Львове состоялся Пасхальный завтрак для наиболее нуждающихся львовян. Завтрак начался в 10:00. с общей молитвы. К праздничного Пасхального набора на каждого человека вошли традиционные украинские продукты — пасха, колбаска, яйца, масло, творог, сок и рулет.

Сегодня же в Центре учета и ночного пребывания бездомных лиц, на вул.Кириливський, 3а, в 9:30 ч. также состоялся Пасхальный завтрак для около 50 подопечных Центра. Завтрак организовали при поддержке благотворителей. На столах были традиционные блюда: куличи, яйца, колбаски и другое.

Напомним, 15 апреля УНН повидовляв, о водных бои во второй день Пасхи во Львове. Жителей и гостей Львова приглашают на “Поливальный понедельник” .