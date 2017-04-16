Пасхальний сніданок у Львовы облаштували для усіх потребуючих
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. Сьогодні, у Великодню неділю, у Львові організували Великодні сніданки. Такі благодійні заходи відбулись в Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб, а також на подвір’ї школи № 62 на вул.Театральній. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.
Уже вдесяте поспіль у Великодню неділю у подвір’ї школи № 62, по вул.Театральна 15, у Львові, відбувся Великодній сніданок для найбільш потребуючих львів’ян. Сніданок розпочався о 10:00 год. зі спільної молитви. До Святкового Великоднього набору на кожну особу увійшли традиційні українські продукти — паска, ковбаска, яйця, масло, домашній сир, сік та рулет.
Сьогодні ж у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул.Кирилівській, 3а, о 9:30 год. також відбувся Великодній сніданок для близько 50 підопічних Центру. Сніданок організували за підтримки благодійників. На столах були традиційні страви: паски, яйця, ковбаски тощо.
Нагадаємо, 15 квітня УНН повідовляв, про водні бої у другий день Великодня у Львові. Мешканців та гостей Львова запрошують на “Поливаний понеділок”.