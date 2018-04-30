Пашиняна выдвинули кандидатом на пост премьер-министра Армении

Сегодня утром с участием лидера фракции "Елк" Никола Пашиняна состоялось заседание фракции, на котором обсуждался вопрос о выдвижении лидера протестного движения на пост премьер-министра Армении.

Как сообщил Радио Азатутюн член фракции "Элк" Арарат Мирозян, фракция единогласно приняла решение о выдвижении Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра. Он также высказал мнение о том, что у них не будет проблем с поддержкой кандидатуры Никола Пашиняна со стороны парламентского большинства - фракции Республиканской партии Армении (РПА).

Сегодня также запланированы встречи Пашиняна с другими парламентскими фракциями, а именно: с фракциями РПА, блока "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн".

Напомним, лидер движения "Мой шаг", депутат Никол Пашинян должен встретиться 30 апреля с всеми парламентскими силами, в том числе с фракцкией Республиканской партии Армении.