Пашиняна висунули кандидатом на пост прем'єр-міністра Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Опозиційна фракції “Елк” офіційно висунула свого лідера Ніколу Пашиняна на пост прем’єр-міністра Вірменії. Про це повідомило Радіо Свобода, передає УНН.
Сьогодні вранці за участю лідера фракції “Елк” Нікола Пашиняна відбулося засідання фракції, на якому обговорювалося питання про висунення лідера протестного руху на пост прем’єр-міністра Вірменії.
Як повідомив Радіо Азатутюн член фракції “Елк” Арарат Мірозян, фракція одностайно ухвалила рішення про висунення Нікола Пашиняна кандидатом на пост прем’єр-міністра. Він також висловив думку про те, що у них не буде проблем з підтримкою кандидатури Нікола Пашиняна з боку парламентської більшості — фракції Республіканської партії Вірменії (РПА).
Сьогодні також заплановані зустрічі Пашиняна з іншими парламентськими фракціями, а саме: з фракціями РПА, блоку “Царукян” і АРФ “Дашнакцутюн”.
Нагадаємо, лідер руху “Мій крок”, депутат Нікол Пашинян повинен зустрітись 30 квітня з усіма парламентськими силами, в тому числі з фракцкіей Республіканської партії Вірменії.