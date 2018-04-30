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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Пашиняна висунули кандидатом на пост прем'єр-міністра Вірменії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Опозиційна фракції “Елк” офіційно висунула свого лідера Ніколу Пашиняна на пост прем’єр-міністра Вірменії. Про це повідомило Радіо Свобода, передає УНН.

Пашиняна висунули кандидатом на пост прем'єр-міністра Вірменії

Сьогодні вранці за участю лідера фракції “Елк” Нікола Пашиняна відбулося засідання фракції, на якому обговорювалося питання про висунення лідера протестного руху на пост прем’єр-міністра Вірменії.

Як повідомив Радіо Азатутюн член фракції “Елк” Арарат Мірозян, фракція одностайно ухвалила рішення про висунення Нікола Пашиняна кандидатом на пост прем’єр-міністра. Він також висловив думку про те, що у них не буде проблем з підтримкою кандидатури Нікола Пашиняна з боку парламентської більшості — фракції Республіканської партії Вірменії (РПА).

Сьогодні також заплановані зустрічі Пашиняна з іншими парламентськими фракціями, а саме: з фракціями РПА, блоку “Царукян” і АРФ “Дашнакцутюн”.

Нагадаємо, лідер руху “Мій крок”, депутат Нікол Пашинян повинен зустрітись 30 квітня з усіма парламентськими силами, в тому числі з фракцкіей Республіканської партії Вірменії.

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