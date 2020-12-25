Пашинян заявил, что готов уйти в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян зявив, что готов уйти в отставку со своего поста. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я готов уйти с поста премьера в результате народного решения. Готов продолжить руководство Республики Армения в эти непростые времена в случае возобновления доверия народа", - написал Пашинян.
Он отметил, что с поста премьера может уйти только по решению народа.
"Судьбу этой позиции и будущего политического руководства страны определяют свобода выражения мнений и я, как премьер-министр Армении, считаю себя гарантом свободного выражения мнений", - подчеркнул премьер Армении.
Он считает единственным выходом из кризиса - проведение внеочередных парламентских выборов.
"Исходя из вышесказанного, предлагаю парламентским и заинтересованным силам провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году", - резюмировал Пашинян.
Напомним, в пятницу, 25 декабря, в столице Армении Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна, полицейские попытались грубой силой задержать нескольких граждан.