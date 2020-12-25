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Пашинян заявив, що готовий піти у відставку

Київ • УНН

 • 16352 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зявив, що готовий піти у відставку зі своєї посади. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Пашинян заявив, що готовий піти у відставку

"Я готовий піти з посади прем'єра в результаті народного рішення. Готовий продовжити керівництво Республіки Вірменія в ці непрості часи в разі відновлення довіри народу", - написав Пашинян.

Він зазначив, що з посади прем'єра може піти тільки за рішенням народу.

"Долю цієї позиції і майбутнього політичного керівництва країни визначають свобода вираження думок і я, як прем'єр-міністр Вірменії, вважаю себе гарантом вільного вираження думок", - наголосив прем'єр Вірменії.

Він вважає єдиним виходом з кризи - проведення позачергових парламентських виборів.

"Виходячи з вищесказаного, пропоную парламентським і зацікавленим силам провести позачергові парламентські вибори в 2021 році", - резюмував Пашинян.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 грудня, у столиці Вірменії Єревані проходять акції протесту з вимогою відставки Нікола Пашиняна, поліцейські спробували грубою силою затримати кількох громадян.

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