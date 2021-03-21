Пашинян подтвердил слухи, что Армения приобрела российские Су-30 без боеприпасов

Детали

"Спрашивают, почему мы приобрели самолеты (Сy-30СМ). Да, мы приобрели эти самолеты, и да, мы не успели купить ракеты. Если бы самолеты приобрели вы (имеются в виду бывшие власти Армении), мы уже успели бы приобрести ракеты", - сказал Пашинян. Видеозапись с выступлением политика опубликована на его странице в Facebook.

Контекст

В конце ноября 2020 года бывший начальник Генштаба ВС республики Мовсес Акопян заявил, что приобретенные у российской стороны истребители Сy-30СМ не имеют боеприпасов. После этого Минобороны Армении опровергло заявление военного, отметив, что Акопян раскрывает государственную тайну.