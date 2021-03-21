Пашинян підтвердив чутки, що Вірменія придбала російські Су-30 без боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Збройні сили (ЗС) Вірменії придбали у Росії багатофункціональні винищувачі Сy-30СМ без боєприпасів. Про це в суботу ввечері в ході відвідування села Оганаван в Арагацотнській області заявив прем’єр-міністр республіки Нікол Пашинян, пише УНН.
Деталі
“Питають, чому ми придбали літаки (Сy-30СМ). Так, ми придбали ці літаки, і так, ми не встигли купити ракети. Якби літаки придбали ви (маються на увазі колишня влада Вірменії), ми вже встигли б придбати ракети”, — сказав Пашинян. Відеозапис з виступом політика опублікований на його сторінці в Facebook.
Контекст
В кінці листопада 2020 року колишній начальник Генштабу ВС республіки Мовсес Акопян заявив, що придбані у російської сторони винищувачі Сy-30СМ не мають боєприпасів. Після цього Міноборони Вірменії спростувало заяву військового, зазначивши, що Акопян розкриває державну таємницю.