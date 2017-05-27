Пассажирские поезда с июля будут останавливаться в историческом центре Львова

“В соответствии с пожеланиями пассажиров железнодорожники установили в историческом центре Львова новую остановку на станции Подзамче для таких поездов: № 86/85 Львов — Новоалексеевка, № 96/95 Черкассы — Львов, № 41/42 Днепр — Трускавец, № 131/132 Харьков — Львов, № 111/112 Харьков — Львов, № 26/25 Львов — Одесса, № 141/142 Киев — Львов. Вблизи железнодорожной станции Подзамче находится удобная развязка общественного транспорта и маршрутных автобусов, поэтому назначение новой остановки позволит сделать путешествия более комфортными ”, - говорится в сообщении.

Сейчас станция Подзамче считается грузовой, однако служит остановкой для пригородных поездов, курсирующих в направлении Здолбунова, Червонограда и Тернополя. Также на станции осуществляется прием и выдача повагонных и малых грузов и отправлений, продаются пассажирские билеты.

Напомним, 27 мая “Укрзализныця” к Троице назначила дополнительные поезда из Днепра .