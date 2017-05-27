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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Пасажирські потяги від липня зупинятимуться в історичному центрі Львова

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 травня. УНН. З 12 липня 7 пасажирських потягів зупинятимуться в історичному центрі Львова на новій зупинці Підзамче. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці, передає УНН.

Пасажирські потяги від липня зупинятимуться в історичному центрі Львова

“Відповідно до побажань пасажирів залізничники встановили в історичному центрі Львова нову зупинку на станції Підзамче для таких поїздів: № 86/85 Львів — Новоолексіївка, № 96/95 Черкаси — Львів, № 41/42 Дніпро — Трускавець, № 131/132 Харків — Львів, № 111/112 Харків — Львів, № 26/25 Львів — Одеса, № 141/142 Київ — Львів. Поблизу залізничної станції Підзамче знаходиться зручна розв’язка громадського транспорту та маршрутних автобусів, тому призначення нової зупинки дозволить зробити подорожі більш комфортними”, йдеться у повідомленні.

Наразі, станція Підзамче вважається вантажною, однак слугує зупинкою для приміських потягів, що курсують у напрямку Здолбунова, Червонограда і Тернополя. Також на станції здійснюється прийом і видача повагонних та малих вантажів та відправлень, продаються пасажирські квитки.

Нагадаємо, 27 травня “Укрзалізниця” до Трійці призначила додаткові потяги з Дніпра.

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