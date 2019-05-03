Пассажиропоток через КПВВ на Донбассе увеличился
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Пассажиро-транспортного поток в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в четверг, 2 мая, по сравнению с предыдущим днем увеличился. Сегодня утром в очередях в КПВВ собралось 230 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Все КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме. Вчера общий пассажиро-транспортного поток по сравнению с предыдущим днем увеличился. Всего через контрольные пункты въезда-выезда последовало 37 тысяч человек и 4,5 тысячи транспортных средств", - указали в ведомстве.
Больше всего автомобилей последовало накануне через КПВВ "Марьинка" - 1400, людей - через КПВВ "Станица Луганская" - 11460 человек.
"Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутово" - 20/10", - добавили пограничники.
Напомним, 1 мая через КПВВ на Донбассе последовало 25,6 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.