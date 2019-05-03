Пасажиропотік через КПВВ на Донбасі збільшився

КИЇВ. 3 травня. УНН. Пасажиро-транспортного потік у контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у четвер, 2 травня, у порівнянні з попереднім днем був збільшеним. Сьогодні вранці у чергах у КПВВ зібралося 230 автомобілів. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.