Пасажиропотік через КПВВ на Донбасі збільшився
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Пасажиро-транспортного потік у контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у четвер, 2 травня, у порівнянні з попереднім днем був збільшеним. Сьогодні вранці у чергах у КПВВ зібралося 230 автомобілів. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
"Усі КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил працюють в штатному режимі. Учора загальний пасажиро-транспортного потік у порівнянні з попереднім днем був збільшеним. Всього через контрольні пункти в’їзду-виїзду прослідувало 37 тисяч осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів", - вказали у відомстві.
Найбільше автомобілів прослідувало напередодні через КПВВ "Мар’їнка" - 1400, людей - через КПВВ "Станиця Луганська" – 11460 осіб.
"Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/50; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 10/40; "Гнутове" – 20/10", - додали прикордонники.
Нагадаємо, 1 травня через КПВВ на Донбасі прослідувало 25,6 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів.