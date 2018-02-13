Пассажирооборот в 2017 году вырос на 7,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В прошлом году объемы перевозок пассажиров выросли. В частности пассажирооборот увеличился на 7,4%. Об этом свидетельствуют Итоги работы транспорта за 2017 год, опубликованные Минэкономразвития, передает УНН.
“В 2017 году в транспортной отрасли произошло ускорение роста как грузооборота, так и пассажирооборота, что свидетельствует о продолжении оживления деловой активности предприятий реального сектора экономики и увеличении потребительского спроса. В 2017 году объемы грузооборота выросли на 5,8% (против „плюс“ 2,6% в 2016 году), а пассажирооборота до 7,4% (против 5,3% в предыдущем году)”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что основными факторами динамики транспортной сферы были:
1) в грузовом транспорте:
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- в трубопроводном в 2017 году грузооборот увеличился на 11,7% вследствие роста транзита природного газа на 13,7% в условиях высокого спроса со стороны стран ЕС;
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- в железнодорожном — увеличение на 2,3%, прежде всего, за счет роста дальности и количества перевозки, в частности, строительных материалов (на 16,5%), нефти и нефтепродуктов (на 15,3%) и зерна и продуктов перемола (на 11,8%).
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- в автомобильном — рост на 8,4% из-за расширения деловой активности отдельных предприятий реального сектора экономики (в частности, производителей инвестиционных, потребительских товаров и сферы торговли).
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2) в пассажирском транспорте рост пассажирооборот состоялося относительно:
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- авиационного транспорта — на 31%, в частности, перевозки пассажиров увеличились на 27,5%, в том числе по международному сообщению — на 28,7%;
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- железнодорожного — на 3,6%, в первую очередь, за счет увеличения количества поездов (“Укрзализныця” запустила 24 новых поезда);
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- автомобильного — на 2,5% за счет увеличения дальности перевозки юридическими лицами (грузооборот вырос на 3,8%).
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Напомним, в Киеве за январь — ноябрь 2017 года городским электрическим транспортом перевезено 717,2 млн пассажиров, что на 3% больше, чем за соответствующий период 2016 года.