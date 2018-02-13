Пасажирооборот у 2017 році зріс на 7,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Минулого року обсяги перевезень пасажирів зросли. Зокрема пасажирооборот збільшився на 7,4%. Про це свідчать Підсумки роботи транспорту за 2017 рік, опубліковані Мінекономрозвитку, передає УНН.
“У 2017 році у транспортній галузі відбулося прискорення зростання як вантажообороту, так і пасажирообороту, що свідчить про продовження пожвавлення ділової активності підприємств реального сектору економіки та збільшення споживчого попиту. У 2017 році обсяги вантажообороту зросли на 5,8% (проти „плюс“ 2,6% у 2016 році), а пасажирообороту до 7,4% (проти 5,3% у попередньому році)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основними чинниками динаміки транспортної сфери були:
1) у вантажному транспорті:
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- у трубопровідному у 2017 році вантажооборот збільшився на 11,7% внаслідок зростання транзиту природного газу на 13,7% в умовах високого попиту з боку країн ЄС;
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- у залізничному — збільшення на 2,3%, передусім, за рахунок зростання дальності та кількості перевезення, зокрема, будівельних матеріалів (на 16,5%), нафти і нафтопродуктів (на 15,3%) і зерна та продуктів перемолу (на 11,8%).
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- у автомобільному — зростання на 8,4% через розширення ділової активності окремих підприємств реального сектору економіки (зокрема, виробників інвестиційних, споживчих товарів та сфери торгівлі).
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2) у пасажирському транспорті зростання пасажирообороту відбулось щодо:
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- авіаційного транспорту — на 31%, зокрема, перевезення пасажирів збільшилося на 27,5%, у тому числі у міжнародному сполученні — на 28,7%;
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- залізничного — на 3,6%, в першу чергу, за рахунок збільшення кількості поїздів (“Укрзалізниця” запустила 24 нових поїзди);
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- автомобільного — на 2,5% за рахунок збільшення дальності перевезення юридичними особами (вантажооборот зріс на 3,8%).
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Нагадаємо, у Києві за січень — листопад 2017 року міським електричним транспортом перевезено 717,2 млн пасажирів, що на 3% більше, ніж за відповідний період 2016 року.