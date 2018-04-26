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ПАСЕ приняла резолюцию о дальнейших действиях в отношении членов, подозреваемых в коррупции

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Парламентская Ассамблея Совета Европы в ходе дебатов в четверг принял резолюцию о случаях коррупционной деятельности должностных лиц ПАСЕ. В поддержку резолюции проголосовали 123 депутата, 9 против, и 10 воздержались от голосования, передает УНН со ссылкой на сайт ПАСЕ.

ПАСЕ приняла резолюцию о дальнейших действиях в отношении членов, подозреваемых в коррупции

Действующим членам ПАСЕ, проходящим по делу, согласно резолюции было предложено процедуру, которая дает им возможность комментировать высказанные замечания и приведеные доказательства на всех этапах, а также процедуру, которая предоставляет каждой стороне разумные возможности заслушать ее дело в условиях, которые "не ставят его в невыгодное положение по отношению к другой стороне".

Предлагается рассматривать дела, касающиеся действующих членов Ассамблеи, которые: "нарушили некоторые положения Кодекса поведения докладчиков Ассамблеи и/или Кодекс поведения членов Парламентской ассамблеи, а именно господин Педро Аграмунт, господин Цезарь Флорин Преда, господин Стефан Шеннах, господин Самад Сеидов и господин Хорди Шукла: не выполнили свой долг сотрудничать с Следственным органом, не отреагировав на повестку, которую к ним направили, а именно господин Педро Аграмунт и господин Сезар Флорин Преда ", говорится в меморандуме к резолюции.

Что касается бывших членов Ассамблеи - для них предусмотрены санкции.

"Итак, комитет по правилам процедуры, иммунитетов и институциональных вопросов должен рассмотреть случаи следующих бывших членов и выяснить, нарушали они положения пункта 16 Кодекса поведения: п. Агустин Конде, п. Ален Дестексте, п. Стеф Горис, господин Майкл Хэнкок Пан Тадеуш Ивински, господин Яакко Лааксо, господин Горан Линдблад, господин Эдуард Линтнер, господин Муслум Мамедов, госпожа Карин Стренц, господин Елхан Сулейманов, господин Лука Волонте, господин Роберт Вальтер и госпожа Карин Волдсет. В таком случае им больше не будет разрешен доступ к зданиям Совета Европы ", - говорится в меморандуме.

Как сообщал УНН, пять действующих членов Парламентской ассамблеи Совета Европы подозревают в коррупционных действиях.

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