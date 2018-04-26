ПАРЄ ухвалила резолюцію про подальші дії щодо членів, підозрюваних в корупції

Діючим членам ПАРЄ, що проходять по справі, відповідно до резолюції було запропоновано процедуру, що дає їм можливість коментувати висловлені зауваження і приведені докази на всіх етапах, а також процедуру, що надає кожній стороні розумні можливості заслухати її справу в умовах, які "не ставлять його в невигідне становище по відношенню до іншої сторони".



Пропонується розглядати справи, що стосуються діючих членів Асамблеї, які: "порушили деякі положення Кодексу поведінки доповідачів Асамблеї і / або Кодекс поведінки членів Парламентської асамблеї, а саме пан Педро Аграмунт, пан Цезар Флорін Преда, пан Стефан Шеннах, пан Самад Сєїдов і пан Хорди Шукла; не виконали свій обов'язок співпрацювати з Слідчим органом, не відреагувавши на повістку, яку до них направили, а саме пан Педро Аграмунт і пан Сезар Флорін Преда", йдеться в меморандумі до резолюції.



Що стосується колишніх членів Асамблеї – для них передбачені санкції.



"Отже, комітет з правил процедури, імунітетів та інституційних питань повинен розглянути випадки наступних колишніх членів та з'ясувати, чи порушували вони положення пункту 16 Кодексу поведінки: п. Агустін Конде, п. Ален Дестексте, п. Стеф Горіс, пан Майкл Хенкок , Пан Тадеуш Івінскі, пан Яакко Лааксо, пан Горан Ліндблад, пан Едуард Лінтнер, пан Муслум Маммадов, пані Карин Стренц, пан Елхан Сулейманов, пан Лука Волонте, пан Роберт Вальтер та пані Карин Волдсет. У такому випадку їм більше не буде дозволено доступ до будівель Ради Європи", - йдеться в меморандумі.



Як повідомляв УНН, п’ятьох діючих членів Парламентської асамблеї Ради Європи підозрюють в корупційних діях.



